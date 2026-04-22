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Nombramiento de exministra de Boric en Hospital de San Antonio desata críticas del oficialismo en el Congreso

El diputado Andrés Celis solicitó transparentar los criterios de designación y recordó su salida del gobierno anterior.

Javiera Rivera

Jeanette Vega

Jeanette Vega

La reciente incorporación de la exministra Jeanette Vega al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio abrió un nuevo foco de tensión política.

Su nombramiento como subdirectora médica de Gestión Asistencial generó cuestionamientos desde el Congreso, donde se pide aclarar cómo se tomó la decisión y bajo qué criterios.

Recordemos Vega, quien fue parte del gabinete del Presidente Gabriel Boric, dejó su cargo en agosto de 2022 tras la polémica provocada por un contacto telefónico entre una asesora de su cartera y Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco.

Ese episodio marcó su salida del Ejecutivo y sigue siendo parte del debate en torno a su regreso a funciones públicas.

Las críticas más duras provinieron del diputado Luis Fernando Sánchez (Republicano), quien calificó la decisión como “descabellada”.

A través de redes sociales, cuestionó que una exautoridad que renunció en medio de una polémica vuelva a asumir un rol directivo, y aseguró que el Ministerio de Salud no habría estado informado ni respaldado la decisión.

Según consignó el diario El Líder de San Antonio, a estas reacciones se sumó el diputado Andrés Celis, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, quien ofició al recinto asistencial para recabar antecedentes.

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Según indicó la información preliminar apunta a que la designación habría sido resuelta directamente por la dirección del hospital, sin intervención del nivel central ni de los organismos dependientes del Ministerio.

Celis enfatizó la necesidad de transparentar el proceso. “Corresponde explicar con claridad quién tomó la decisión, en base a qué criterios y por qué se optó por esta alternativa”, sostuvo.

Asimismo, deslizó dudas sobre el perfil de la exministra, señalando que habría esperado una elección con mayor respaldo técnico y experiencia específica en el área.

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