Directora removida del Hospital de San Antonio y polémico nombramiento de Vega: “Llamé a la doctora, no a una exministra”

Foto de fondo: Agencia UNO | Foto de Loreto Maturana: Captura de YouTube Canal 2 / Chilena FM San Antonio

La doctora Loreto Maturana anunció que evalúa iniciar acciones legales luego de que el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio le solicitara la renuncia a la dirección del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio.

La petición de salida de la profesional se produjo tras la designación como subdirectora médica del recinto de la exministra de Desarrollo Social del gobierno de Gabriel Boric, Jeannette Vega.

Agencia UNO | Jeannette Vega Ampliar

Según se informó, la decisión se adoptó por “pérdida de confianza” y por “reiterados errores de conducción en la gestión”, luego de que el nombramiento de Vega generara sorpresa tanto en el propio servicio como en la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud.

“Llamé a la doctora Vega, no a una exministra”

En entrevista con La Tercera, Loreto Maturana explicó que “llamé a la doctora Vega, no llamé a una exministra. Sabía que la doctora Vega es vecina de Santo Domingo, vive acá. Y por su trayectoria se le ofreció el cargo”.

“Soy técnica, no soy política, no pertenezco a ningún partido político y en este hospital a mí me contrataron para poder mejorar la gestión y en base a eso son las decisiones que tomo“, sostuvo.

Consultada sobre si dimensionó la repercusión de su decisión, la profesional respondió: “Para nada, jamás pensé que podría generar este revuelo, porque en los hospitales necesitamos médicos que salven vidas, independiente del color político”.