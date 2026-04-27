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VIDEO. El fuego regresa: confirman fecha de estreno y detalles de la tercera temporada de ‘La Casa del Dragón’

La continuación de la aclamada serie mantendrá a gran parte de su elenco principal.

José Campillay

El fuego regresa: confirman fecha de estreno y detalles de la tercera temporada de ‘La Casa del Dragón’

El conflicto dinástico que ha dividido a los Siete Reinos no se detiene y finalmente se reveló la fecha de estreno para la tercera temporada de La Casa del Dragón.

Bajo el lema “Del fuego nace la oscuridad”, la producción promete profundizar en la sangrienta guerra civil de la Casa Targaryen que precede por dos siglos a los eventos de la serie original.

A diferencia de lo que hemos visto en la saga de Juego de Tronos, esta entrega mantendrá una estructura compacta de ocho episodios.

Asimismo, la serie continuará con un ritmo de estreno semanal, siguiendo el hilo que mantiene pendientes a los fanáticos y la intriga por lo más alto.

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Respecto a los nombres involucrados, veremos de regreso al núcleo de actores principales. Matt Smith (Daemon Targaryen), Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen) y Olivia Cooke (Alicent Hightower) retoman sus roles protagónicos.

A ellos se suma un extenso reparto que incluye nombres consolidados como Steve Toussaint (Corlys Velaryon), Rhys Ifans (Otto Hightower) y Ewan Mitchell (Aemond Targaryen).

En el apartado técnico, la dirección de los nuevos capítulos ha recaído en un equipo de cuatro cineastas: Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado, Andrij Parekh y Loni Peristere.

La visión creativa sigue bajo el mando de Ryan Condal como showrunner y cocreador, trabajando de la mano con el autor de la obra original, George R. R. Martin.

Estreno

La temporada 3 de La Casa del Dragón (House of the Dragon) tiene agendado su estreno para el próximo domingo 21 de junio a las 21:00 horas.

La continuación del aclamado título continuará de forma exclusiva en HBO Max, sumándose directamente al catálogo del servicio de streaming.

De acuerdo a su lanzamiento de episodios, su final de temporada está fijado para el próximo 9 de agosto.

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