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Corte de luz en Santiago este lunes 27 de abril: Enel confirma interrupciones en 4 comunas de la RM

Revisa acá los horarios y las zonas afectadas por las interrupciones del servicio en la capital.

Sebastián Escares

Corte de luz en Santiago este lunes 27 de abril: Enel confirma interrupciones en 4 comunas de la RM

Nuevos cortes de luz afectarán a la región Metropolitana. Así lo dio a conocer Enel, quienes confirmaron interrupciones en el suministro este lunes 27 de abril en cuatro comunas de la capital.

Según lo comunicado por la empresa, las interrupciones son en sectores acotados de cada comuna, es decir, no en su totalidad.

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En tanto, Enel señaló que los cortes de luz en Santiago son por trabajos programados para mejorar la calidad del servicio.

A continuación, los horarios y las zonas afectadas por las interrupciones del servicio este lunes en la región Metropolitana:

  • Santiago: desde las 09:30 horas hasta las 17:30 horas.
ADN
  • La Florida: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
ADN
  • Estación Central: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
ADN
  • Huechuraba: desde las 10:00 horas hasta las 13:00 horas.
ADN

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