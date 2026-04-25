Sernac emite alerta de seguridad en vehículo vendido en Chile por falla técnica: este es el modelo afectado

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para un modelo de vehículo vendido en Chile debido a una falla técnica en el muelle helicoidal trasero.

Según lo publicado por el ente fiscalizador, los automóviles afectados fueron comercializados en el país entre los años 2022 y 2023.

En concreto, Stellantis Chile S.A. informó al Sernac de una alerta para lo vehículos marca Jeep, modelo Grand Cherokee . A continuación, una imagen referencial:

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El Sernac detalló que algunos vehículos Jeep Grand Cherokee: “Pueden experimentar que el muelle helicoidal trasero se desplace de su posición y potencialmente se desprenda del vehículo durante la conducción, después de la finalización del recall 64A, en el cual se reemplazó un aislador y/o el resorte".

En tanto, señalaron que dicha falla podría provocar: “El desprendimiento del muelle helicoidal trasero durante la conducción, lo que puede generar un peligro en la vía para los conductores y ocupantes de otros vehículos, provocando accidentes”.

¿Qué deben hacer los consumidores afectados?

En primer lugar, los consumidores deben verificar si es que su vehículo se encuentra afecto a la campaña a través del número de VIN (revisar aquí).

En caso de resultar afectado, hay que agendar una cita con la empresa para la reparación del automóvil, la cual tendría una duración estimada de 3 horas y no tiene costo adicional para los consumidores.

A continuación, los puntos de contacto: