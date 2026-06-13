Tras cierre de gimnasios Energy: diputados ofician al Gobierno para proteger empleos ante quiebras de empresas

El cierre de la cadena de gimnasios Energy Fitness Club llevó a los diputados del Partido Nacional Libertario (PNL), Erich Grohs y Germán Verdugo, a oficiar a los ministerios de Economía y del Trabajo para conocer qué medidas existen para enfrentar el impacto de las quiebras empresariales.

Entre los antecedentes solicitados figuran programas de apoyo para empresas con problemas financieros, mecanismos de protección para trabajadores afectados por cierres y planes de contingencia frente a procesos de liquidación.

Según señalaron, este tipo de situaciones no solo golpea a quienes pierden su empleo. También afecta a proveedores, clientes y familias que dependen de la actividad económica generada por estas compañías.

El diputado Erich Grohs afirmó que el caso de Energy Fitness vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de revisar qué tan preparado está el Estado para responder cuando una empresa enfrenta una crisis.

Por su parte, Germán Verdugo manifestó su preocupación por las personas que ven amenazada su fuente laboral producto de estos procesos. En ese sentido, sostuvo que es necesario conocer qué medidas existen para apoyarlas.

Los oficios también solicitan datos sobre la cantidad de empresas que han ingresado a procesos de reorganización o quiebra durante los últimos años, así como el efecto que estos casos han tenido sobre el empleo.

Finalmente, los parlamentarios señalaron que la información permitirá evaluar si las herramientas actuales son suficientes y contribuir a la discusión de nuevas medidas para enfrentar futuras crisis empresariales.