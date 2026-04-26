Subsidio Eléctrico 2026 en Chile: esta es la fecha clave en que se conocerán los resultados
El beneficio otorga descuentos en la cuenta de la luz a quienes cumplen con los requisitos solicitados. Revisa acá todos los detalles.
Durante la semana pasada, el Gobierno anunció la continuidad del Subsidio Eléctrico 2026 y reveló las fechas de postulación y también cuándo se entregarán los resultados.
Cabe recordar que el beneficio busca ayudar a las familias más vulnerables del país entregando un descuento en las cuentas de la luz.
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De hecho, la página web del aporte ya publicó el llamado para la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico. En tanto, los descuentos en las tarifas eléctricas se verán reflejados durante el segundo semestre del año.
¿Cuándo se conocerán los resultados?
Las postulaciones de la quinta convocatoria se realizarán entre el martes 26 de mayo y el viernes 5 de junio, para así otorgar una rebaja en las tarifas eléctricas entre julio y diciembre de este año.
De tal forma, los postulantes podrán conocer los resultados de la quinta convocatoria del beneficio a mediados del mes de agosto, en una fecha aún por confirmar.
¿Cuáles son los requisitos del beneficio?
Los requisitos para ser beneficiario del Subsidio Eléctrico son los siguientes:
- Ser mayor de 18 años.
- Estar al día con el pago de la cuenta de la luz al 22 de junio del 2026.
- Ser cliente regulad de una de las empresas o cooperativas concesionarias de distribución de electricidad.
- Estar dentro del 40% de vulnerabilidad a la segunda quincena de mayo, según el Registro Social de Hogares (RSH).
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