;

Subsidio Eléctrico 2026 en Chile: esta es la fecha clave en que se conocerán los resultados

El beneficio otorga descuentos en la cuenta de la luz a quienes cumplen con los requisitos solicitados. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Subsidio Eléctrico 2026 en Chile: esta es la fecha clave en que se conocerán los resultados

Durante la semana pasada, el Gobierno anunció la continuidad del Subsidio Eléctrico 2026 y reveló las fechas de postulación y también cuándo se entregarán los resultados.

Cabe recordar que el beneficio busca ayudar a las familias más vulnerables del país entregando un descuento en las cuentas de la luz.

Revisa también:

ADN

De hecho, la página web del aporte ya publicó el llamado para la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico. En tanto, los descuentos en las tarifas eléctricas se verán reflejados durante el segundo semestre del año.

¿Cuándo se conocerán los resultados?

Las postulaciones de la quinta convocatoria se realizarán entre el martes 26 de mayo y el viernes 5 de junio, para así otorgar una rebaja en las tarifas eléctricas entre julio y diciembre de este año.

De tal forma, los postulantes podrán conocer los resultados de la quinta convocatoria del beneficio a mediados del mes de agosto, en una fecha aún por confirmar.

¿Cuáles son los requisitos del beneficio?

Los requisitos para ser beneficiario del Subsidio Eléctrico son los siguientes:

  • Ser mayor de 18 años.
  • Estar al día con el pago de la cuenta de la luz al 22 de junio del 2026.
  • Ser cliente regulad de una de las empresas o cooperativas concesionarias de distribución de electricidad.
  • Estar dentro del 40% de vulnerabilidad a la segunda quincena de mayo, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Contenido patrocinado

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad