Estas son las zona afectadas por corte de luz en la región Metropolitana según mapa de Enel

Un corte de luz mantiene sin suministro a gran parte de la región Metropolitana, afectando a decenas de miles de clientes y generando problemas de tránsito por semáforos apagados.

Según la SEC, a las 22:00 horas había 56.991 usuarios sin electricidad, concentrados en comunas como Providencia, Santiago, Recoleta e Independencia.

Aunque Enel muestra en su mapa las zonas afectadas —Bellas Artes, Parque Forestal, Baquedano y algunas áreas de Independencia—, un recorrido de Radio ADN comprobó que varias áreas no aparecen reflejadas.

Mapa corte de luz Enel Ampliar

Las otras zonas sin luz en Santiago

Entre ellas, sectores desde Plaza de Armas hacia el norte, el eje norte de la Alameda y Paseo Ahumada también permanecen sin luz, evidenciando que el portal de la empresa estaría desactualizado.

Enel atribuye el corte a “una falla de alta tensión en la Subestación San Cristóbal, propiedad de una empresa ajena a Enel Distribución, [que] afecta el suministro eléctrico de Enel Distribución en la comuna de Santiago”.

Por el momento, la interrupción no figura como programada y se espera información sobre los plazos de reposición.