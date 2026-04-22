“Nuestra preocupación principal es la persona”: Rangers defiende la decisión de joven futbolista que se retiró por salud mental / Rangers de Talca

Rangers no solo atraviesa por un complicado presente deportivo, pues se encuentran últimos y sin victorias en la Primera B.

A eso se suma lo planteado por uno de sus jugadores, Javier Araya, quien, con apenas 20 años, anunció su retiro del fútbol por problemas mentales que ya le habían hecho perderse la pretemporada al tener una licencia por salud mental.

“Es una situación muy lamentable, es parte de nuestro patrimonio deportivo y humano. Hemos estado muy cerca de él, apoyándolo en distintas instancias”, explicó el gerente general de los piducanos, Daniel Mejías.

“Es evidente que lo necesitamos en la cancha más que nunca por la situación en que nos encontramos, pero nuestra preocupación principal es la persona. Seguiremos brindándole todo el apoyo que esté a nuestro alcance, el tema de salud mental es algo muy delicado”, recalcó en torno al duro momento que vive Javier Araya.

De hecho, sumando aquella determinación a los malos resultados deportivos, en Rangers reconocieron intentar avances a nivel institucional.

“Ya estamos trabajando fuerte en esto, contratamos a Claudio Arancibia (exjugador del club) como psicólogo deportivo, exjugador nuestro, para mejorar el bienestar de nuestros deportistas y de todos los trabajadores”, comentó el gerente general del cuadro del Maule.