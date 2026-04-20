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FOTO. “Les quería dar una noticia: estoy combatiendo una depresión, pasándola mal… Ya no seguiré jugando”

“Espero que algún día nos podamos encontrar”, aseguró Javier Araya, volante de 20 años de Rangers de Talca, tras anunciar su retiro del fútbol.

Javier Catalán

Foto: @rangersdetalca.cl

Foto: @rangersdetalca.cl

Una triste noticia sacude al fútbol chileno, específicamente en la Primera B, donde un joven futbolista anunció su retiro de la actividad profesional debido a una depresión.

Se trata de Javier Araya, volante de 20 años de Rangers de Talca, quien comunicó en sus redes sociales que no continuará ligado al fútbol de manera inmediata.

“Bueno, les quería dar una noticia, familia rojinegra: estoy combatiendo una depresión, pasándola mal. Les quería comentar que ya no seguiré jugando. Espero que algún día nos podamos encontrar”, escribió el jugador en su cuenta de Instagram.

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captura: @javier_albornoz_10

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Cabe recordar que Araya arrastra estos problemas desde hace varios meses. A inicios de año, se perdió la pretemporada de los “piducanos” debido a una licencia por salud mental y solo pudo sumarse al grupo en febrero, con la Liga de Ascenso ya iniciada.

Por el momento, la dirigencia de Rangers de Talca no se ha pronunciado respecto a esta situación, mientras que los hinchas ya exigen explicaciones a través de redes sociales.

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