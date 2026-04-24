Día del Hot Dog 2026 en Chile: revisa aquí las mejores ofertas y promociones para celebrar hoy / LarisaBlinova

Pese a que aún falta un mes para celebrar el Día del Completo 2026, este viernes 24 de abril la efeméride clave es el Día Internacional del Hot Dog.

Aunque existen diversas versiones sobre su origen, la efeméride rinde tributo a la popularización de este sándwich en Estados Unidos a mediados del siglo XIX, hito que luego se transformó en un fenómeno global.

Pese a que no se trata de una fecha tan popular como la que llegará en un mes más, algunas cadenas y locales en Chile despliegan ofertas para atraer a los fanáticos de la salchicha y el pan.

Revisa a continuación las mejores promociones.

Doggis

Solo por este día la cadena tiene disponible un Combo Italiano que incluye dos hot dogs italianos más una bebida de 220 ml por un valor de $4.990.

La promoción solo aplica para pedidos realizados a través de la App Doggis y bajo la modalidad de delivery. Todo está disponible en los 135 locales de la marca, abarcando desde Arica hasta Magallanes.

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Pronto Copec

En el marco de la celebración, se lanzó una promoción de 2x1 en completos. El beneficio es transversal y estará disponible en los más de 500 puntos de venta distribuidos en las estaciones de servicio a lo largo de todo el país, desde el norte hasta el sur.

Jimmys

El local ubicado en Radal 192, en la comuna de Estación Central, ofrecerá hot dogs a solo $1.000 para quienes sigan su cuenta, den like y comenten el video promocional publicado en sus redes sociales.

La oferta comenzará a regir desde las 13:00 horas y se mantendrá vigente hasta agotar el stock de cupos limitados disponibles para la jornada.