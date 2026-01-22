“Gringa” sorprende por su reacción al probar los completos por primera vez: “La mayonesa en Chile...”

El completo es uno de las preparaciones icónicas de Chile y que ha sido objeto de diferentes reacciones por parte de los extranjeros que visitan nuestro país.

Un nuevo video de Andrea Pascale, más conocida como @lagringanogringa, la mostró degustando por primera vez un completo italiano.

“¿Qué he hecho? pedí un completo XL es la primera vez que recibo un completo afuera de mi casa", comenzó relatando Pascale en el registro publicado en redes.

Mientras probaba el completo, la influencer que vivió los últimos seis años en Italia aseguró que “la mayonesa en Chile sabe mucho mejor”.

Durante la grabación, Pascale tuvo problemas con el completo XL que ordenó y bromeó diciendo: “no sé como ustedes como esto, es difícil, obviamente todavía no tengo la ‘técnica chilena’, pero lo resolveré”.

Finalmente, al parecer la experiencia de la influencer no fue la mejor, ya que acusó “sentirse enferma” y explicó que “la palta no tenía buen sabor”.

Eso sí, alentó a sus seguidores a que le recomendaran lugares para seguir probando completos, generando una ola de comentarios en sus redes.