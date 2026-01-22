;

VIDEO. “Gringa” sorprende por su reacción al probar los completos por primera vez: “La mayonesa en Chile...”

El registro publicado en Instagram desató una ola de opiniones por parte de los usuarios.

Nicolás Lara Córdova

“Gringa” sorprende por su reacción al probar los completos por primera vez: “La mayonesa en Chile...”

El completo es uno de las preparaciones icónicas de Chile y que ha sido objeto de diferentes reacciones por parte de los extranjeros que visitan nuestro país.

Un nuevo video de Andrea Pascale, más conocida como @lagringanogringa, la mostró degustando por primera vez un completo italiano.

“¿Qué he hecho? pedí un completo XL es la primera vez que recibo un completo afuera de mi casa", comenzó relatando Pascale en el registro publicado en redes.

Mientras probaba el completo, la influencer que vivió los últimos seis años en Italia aseguró que “la mayonesa en Chile sabe mucho mejor”.

Durante la grabación, Pascale tuvo problemas con el completo XL que ordenó y bromeó diciendo: “no sé como ustedes como esto, es difícil, obviamente todavía no tengo la ‘técnica chilena’, pero lo resolveré”.

Finalmente, al parecer la experiencia de la influencer no fue la mejor, ya que acusó “sentirse enferma” y explicó que “la palta no tenía buen sabor”.

Eso sí, alentó a sus seguidores a que le recomendaran lugares para seguir probando completos, generando una ola de comentarios en sus redes.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad