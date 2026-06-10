Senado aprueba en general reajuste del salario mínimo y continuará con su tramitación: será revisado en particular

El Senado aprobó en general el proyecto que reajusta el ingreso mínimo mensual a $553.553 desde mayo de 2026, lo que representa un alza de 2,7% respecto de los $539.000 vigentes desde enero.

La iniciativa obtuvo 35 votos a favor, dos en contra y una abstención, y ahora continuará su tramitación con la presentación de indicaciones hasta el 15 de junio. La propuesta será vista en particular en Sala el martes 16 del presente.

La propuesta también contempla reajustes a las asignaciones familiares y maternales, además del Subsidio Familiar, cuyo monto ascenderá a $22.601 por carga. Asimismo, el ingreso mínimo para trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años aumentará a $412.938.

Consideraron insuficiente el incremento

Durante el debate, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió el ajuste acotado argumentando que “la realidad muestra que de subir (el guarismo) hay impacto en el desempleo”, por lo que el Ejecutivo estimó “prudente reajustar solo por concepto del IPC”.

El proyecto además considera un nuevo reajuste en enero de 2027, calculado según la variación de la inflación registrada durante 2026.

Pese a su aprobación, la propuesta recibió críticas desde la oposición, donde algunos parlamentarios consideraron insuficiente el incremento y cuestionaron que no contemple una mejora real del poder adquisitivo de los trabajadores.