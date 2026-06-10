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Revelan que Rodrigo Echeverría está cerca de firmar en un grande de Sudamérica

El seleccionado nacional vive uno de sus mejores momentos en el León de México y ahora podría regresar al fútbol sudamericano.

Lucas San Martín

(Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images)

(Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images) / Carlos Rodrigues

El mercado de pases ya comenzó en el mundo del fútbol y los clubes empiezan a barajar opciones para reforzar sus planteles para el segundo semestre del presente año. En esta oportunidad, varios chilenos asoman como protagonistas y como alternativas de fichajes para diversos clubes.

En este contexto, Rodrigo Echeverría es un nombre muy atractivo para los equipos sudamericanos. En las últimas semanas se había rumoreado un posible regreso al fútbol argentino, precisamente a Independiente de Avellaneda de Gustavo Quinteros. Sin embargo, hace pocas horas apareció un club brasileño con fuerte interés en sus servicios.

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Según información del medio Rojos de Pasión, Echeverría está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Gremio de Brasil. El Tricolor quiere recuperar el protagonismo en el Brasileirao potenciando su mediocampo con el volante nacional de 31 años.

El gran momento de Rodrigo Echeverría en México y Chile

Rodrigo Echeverría vive uno de los mejores momentos de su carrera en el León de México. En la actual temporada ha disputado 33 partidos y ha entregado una asistencia. Con su gran rendimiento, se ha consolidado como uno de los pilares del mediocampo en el equipo mexicano.

Además, en la selección chilena se ha ganado un lugar y ha estado presente en las últimas nóminas de Nicolás Córdova. Incluso, el ex Universidad de Chile ha portado la jineta de capitán en varios encuentros con la Roja.

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