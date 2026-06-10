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Controles de identidad y de autos: El sorpresivo despliegue policial de Carabineros en el Metro de Santiago

El operativo concentró sus esfuerzos en estaciones de la Línea 2 y 3.

Gonzalo Miranda

Despliegue de Carabineros en el Metro de Santiago

Despliegue de Carabineros en el Metro de Santiago

Durante la noche de este miércoles, Carabineros de Chile dio inicio a un masivo operativo de seguridad pública mediante una estrategia de copamiento institucional en diversas estaciones de las Líneas 2 y 3 del Metro de Santiago, abarcando sectores clave del área norte de la capital.

La intervención policial cuenta con un contingente superior a los 100 uniformados, pertenecientes tanto al sector territorial como a unidades especializadas, quienes se desplegaron con el objetivo de realizar fiscalizaciones preventivas en los accesos y alrededores de la red subterránea.

El operativo concentró sus esfuerzos en las Patronato, Cerro Blanco, Cementerio, Einstein, Dorsal, Zapadores y Vespucio Norte de Línea 2 y en Hospitales, Plaza Chacabuco, Conchalí, Vivaceta, Cardenal Caro, Los Libertadores, Ferrocarril, Lo Cruzat y Plaza Quilicura de Línea 3.

“Que regresen sanos y salvos”: El objetivo tras los controles

Al respecto, el mayor Pablo Fuentes, de la Prefectura Santiago Norte, explicó el propósito de esta masiva acción nocturna:

“La idea es darle seguridad y confianza a los vecinos, a los ciudadanos, de que regresen sanos y salvos a sus casas después de las jornadas laborales”, afirmó el uniformado, detallando además que esta estrategia se está replicando en distintos puntos de la capital durante la semana.

Las labores policiales contemplan controles de identidad focalizados y controles vehiculares en las inmediaciones de los ingresos al Metro. Con esto, según precisó el mayor Fuentes, se busca detectar flagrancias e “ir controlando y que estos controles generen algún detenido por orden vigente”.

Al cierre de esta edición, Carabineros aún no entregaba un balance oficial respecto al número total de personas fiscalizadas o la cantidad de eventuales detenidos, debido a que el procedimiento policial se mantiene en pleno desarrollo en las comunas del sector norte de Santiago.

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