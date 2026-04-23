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Reabren uno de los cafés más icónicos de Santiago tras 6 años cerrado: inversión superó los $1.500 millones

El espacio literario en Providencia llegó a recibir más de 50 mil personas anualmente. El estallido social y la pandemia lo hicieron entrar en una larga pausa.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Iurii Garmash

El Café Literario del Parque Balmaceda, en la comuna de Providencia, volvió a abrir sus puertas después de más de seis años de cierre.

El espacio, que antes de su clausura convocaba a más de 50 mil personas al año, fue completamente remodelado con una inversión total que supera los $1.560 millones.

La extensa pausa del proyecto tiene una explicación. El estallido social de octubre de 2019 marcó el inicio de su declive: el recinto sufrió vandalismo y ataques reiterados que obligaron a suspender su funcionamiento.

El “tiro de gracia” llegó en marzo de 2020, cuando un incendio destruyó su interior, dañando el mobiliario, la red eléctrica, los baños y las oficinas.

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Las obras para darle nuevos bríos al espacio comenzaron en diciembre de 2024 y contemplaron una intervención profunda del edificio.

De la cifra se desglosan: $1.350 millones de fondos municipales para la remodelación y $210 millones gestionados a través de la Subdere para el equipamiento.

Así, la superficie interior creció de 674 m² a 729 m², gracias a una redistribución de espacios. A la par, se ampliaron las salas de lectura hacia una terraza techada y se recuperó el patio inglés y la terraza exterior.

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Sumado a lo anterior, se incorporó un ascensor y sistema de rampas para garantizar accesibilidad universal. En tanto, el auditorio se flexibilizó con paneles móviles que permiten configurarlo como salas multiuso.

En otra materia, Se instaló un moderno sistema de seguridad: más de 10 cámaras de monitoreo 24/7, protección en ventanas y puertas, y un sistema de control de libros para prevenir robos.

El horario de funcionamiento del Café Literario del Parque Balmaceda es de lunes a sábado de 9:00 a 18:00 horas. Hoy ya cuentan con más de 6.800 libros y se espera llegar a 21 mil ejemplares.

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