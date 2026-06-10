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La frase de Johannes Kaiser que dejó sin palabras al panel de Sin Filtros en medio de la polémica de Camila Flores

El diputado fue consultado en vivo sobre la controversia que involucra a la parlamentaria.

Javiera Rivera

Johannes Kaiser

Johannes Kaiser / Oscar Guerra

Una inesperada reacción tuvo Johannes Kaiser durante una reciente emisión de Sin Filtros, luego de que el programa abordara la controversia que involucra a la senadora Camila Flores y a su expareja, Percy Marín.

La conversación surgió cuando el conductor Felipe Bianchi informó que Marín había descartado cualquier participación en la difusión de imágenes íntimas de la parlamentaria.

Tras exponer la noticia, el animador pidió la opinión de los panelistas. Fue entonces cuando Kaiser tomó la palabra, aunque lejos de profundizar en la polémica.

“Yo preferiría no referirme al tema, porque ahí también hay una guagua, hay un niño. Yo preferiría eso, si nosotros estuviésemos en una sociedad menos curiosa y más respetuosa”, señaló el diputado.

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Su intervención marcó el tono de la conversación. De hecho, tras sus palabras, la mayoría de los presentes evitó seguir comentando el caso.

La reacción llamó la atención debido a que a comienzos de este año Kaiser también fue vinculado a Flores a raíz de rumores que circularon en redes sociales sobre una supuesta relación entre ambos.

Las especulaciones surgieron tras la publicación de una fotografía en la que aparecían juntos en un restaurante, aunque nunca se presentaron pruebas que respaldaran esas versiones.

Finalmente, el propio entorno del parlamentario bajó el perfil al tema, luego de que su esposa publicara un video en redes sociales donde ironizaba sobre el supuesto romance.

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