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VIDEO. Pagó caro la polémica: juez que perdonó expulsión a Zampedri fue borrado por la Comisión de Árbitros

Nicolás Gamboa no dirigirá ningún partido de Primera División ni de Primera B durante este fin de semana.

Javier Catalán

FOTO: JUAN JOSÉ MOLINA / AGENCIAUNO

FOTO: JUAN JOSÉ MOLINA / AGENCIAUNO / Juan Jose Molina

Este sábado, el Clásico Universitario se toma la agenda del fútbol chileno y nadie quiere perderse el duelo, aunque hubo una figura que estuvo a detalles de quedar fuera del compromiso.

Se trata de Fernando Zampedri, quien protagonizó la polémica de la fecha anterior por la expulsión que le perdonó Nicolás Gamboa ante Unión La Calera, luego de propinarle un manotazo sin balón a Christopher Díaz.

La jugada estuvo en boca de todos por la decisión del juez, que no le mostró la tarjeta roja pese a revisar la acción en el VAR, ni tampoco le exhibió la segunda amarilla, lo que igualmente le habría significado perderse el duelo ante la U.

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Aparentemente, la controversia le costó caro a Gamboa, ya que para la undécima jornada del Campeonato Nacional, la Comisión de Árbitros encabezada por Roberto Tobar decidió no designarle ningún partido, ni en Primera División ni en la Liga de Ascenso.

Cabe recordar que el árbitro designado para dirigir el duelo entre Universidad de Chile y Universidad Católica de este sábado será Diego Flores, quien arbitrará por primera vez un Clásico Universitario.

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