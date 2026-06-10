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Lluvia en Santiago hoy miércoles: horarios, mm esperados y comunas más afectadas, según el pronóstico del tiempo

Este miércoles 10 de junio se esperan precipitaciones en distintos puntos de la capital. Revisa aquí cómo estará el clima.

Javier Méndez

Lluvia en Santiago hoy miércoles: horarios, mm esperados y comunas más afectadas, según el pronóstico del tiempo

Lluvia en Santiago hoy miércoles: horarios, mm esperados y comunas más afectadas, según el pronóstico del tiempo / Oscar Guerra

Este miércoles 10 de junio de 2026 Santiago amanece bajo un cielo completamente cubierto y con lluvia activa desde las primeras horas del día.

Según el pronóstico del tiempo de Meteored Chile, la precipitación comenzó antes de las 7:00 horas y se mantendrá con alta probabilidad —hasta un 90%— durante toda la mañana y la primera parte de la tarde.

El tiempo en Santiago registrará temperaturas en torno a los 8°C durante la mañana, con sensación térmica similar. La máxima del día no superaría los 11°C, alcanzándose recién pasado el mediodía cuando la lluvia empiece a amainar.

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En cifras, se espera que durante esta jornada caigan entre 2 y 5 mm en el valle de Santiago, mientras que en sectores precordilleranos y del oriente podrían acumularse entre 5 y 10 mm.

Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Peñalolén y Puente Alto serían las comunas donde el evento se podría sentir con mayor fuerza.

Hacia la tarde el sistema frontal comenzaría a perder intensidad y el evento debería ir cerrándose cerca de las 16:00 horas, con cielo más variable hacia la noche.

Cabe recordar que Senapred mantiene Alerta Temprana Preventiva para 10 comunas de la RM, entre ellas San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén y La Reina, debido al sistema frontal y al riesgo asociado a viento y precipitaciones. Esto se mantendrá vigente hasta que las condiciones lo ameriten.

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