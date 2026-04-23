;

DT de Alexis y Suazo destroza al plantel del Sevilla: “No les conozco, tenían mucho miedo a jugar”

“Es lo peor que hemos hecho desde que estoy aquí”, declaró Luis García Plaza tras la nueva derrota del elenco andaluz frente a Levante.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Fran Santiago

Sevilla, con Gabriel Suazo en el banco y Alexis Sánchez ingresando en el segundo tiempo, sufrió una nueva derrota por 2-0 en su visita a Levante, resultado que lo mantiene complicado en su lucha por mantener la categoría en La Liga de España.

La realidad del conjunto andaluz es crítica, ya que quedó a solo un punto del Alavés, el último descendido por ahora, situación que colmó la paciencia del entrenador español Luis García Plaza.

Revisa también:

ADN

Al término del partido, el técnico del Sevilla no ocultó su molestia y lanzó duras críticas a sus jugadores, cuestionando su falta de actitud en un duelo clave por la permanencia. “Les he dicho en el descanso que no les conozco”, expuso en diálogo con DAZN.

“No llevo mucho con ellos, pero eran futbolistas con mucho miedo a jugar, a quitarse el balón del medio. No estoy diciendo nada que no les he dicho a ellos, y además lo saben. La segunda parte ha sido todo lo contrario, el equipo lo ha intentado, ha tenido sus momentos para hacer un gol, para empatar, pero no hemos estado tan finos en el último momento", agregó.

En esa línea, García Plaza remarcó que “no nos podemos permitir regalar una primera parte como la regalamos, y ya no solo eso, es que regalamos hasta el gol. Es algo que les he dicho en el descanso. No entiendo, sois futbolistas, si queréis la pelota tenéis que tenerla, tenéis que jugar, pero si solo juegas a seguridad, seguridad y seguridad...“.

“En la segunda parte lo hemos intentado. Tuvimos 20 minutos muy buenos, les hemos dominado, les hemos llegado porque han sacado esa personalidad, pero vas a remolque y te falta un poquito de acierto. Es lo peor que hemos hecho desde que estoy aquí, son tres jornadas, pero es lo peor que hemos hecho”, sentenció el DT.

Contenido patrocinado

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad