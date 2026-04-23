DT de Alexis y Suazo destroza al plantel del Sevilla: “No les conozco, tenían mucho miedo a jugar”

Sevilla, con Gabriel Suazo en el banco y Alexis Sánchez ingresando en el segundo tiempo, sufrió una nueva derrota por 2-0 en su visita a Levante, resultado que lo mantiene complicado en su lucha por mantener la categoría en La Liga de España.

La realidad del conjunto andaluz es crítica, ya que quedó a solo un punto del Alavés, el último descendido por ahora, situación que colmó la paciencia del entrenador español Luis García Plaza.

Al término del partido, el técnico del Sevilla no ocultó su molestia y lanzó duras críticas a sus jugadores, cuestionando su falta de actitud en un duelo clave por la permanencia. “Les he dicho en el descanso que no les conozco”, expuso en diálogo con DAZN.

“No llevo mucho con ellos, pero eran futbolistas con mucho miedo a jugar, a quitarse el balón del medio. No estoy diciendo nada que no les he dicho a ellos, y además lo saben. La segunda parte ha sido todo lo contrario, el equipo lo ha intentado, ha tenido sus momentos para hacer un gol, para empatar, pero no hemos estado tan finos en el último momento", agregó.

En esa línea, García Plaza remarcó que “no nos podemos permitir regalar una primera parte como la regalamos, y ya no solo eso, es que regalamos hasta el gol. Es algo que les he dicho en el descanso. No entiendo, sois futbolistas, si queréis la pelota tenéis que tenerla, tenéis que jugar, pero si solo juegas a seguridad, seguridad y seguridad...“.

“En la segunda parte lo hemos intentado. Tuvimos 20 minutos muy buenos, les hemos dominado, les hemos llegado porque han sacado esa personalidad, pero vas a remolque y te falta un poquito de acierto. Es lo peor que hemos hecho desde que estoy aquí, son tres jornadas, pero es lo peor que hemos hecho”, sentenció el DT.