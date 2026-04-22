El historial de Diego Flores dirigiendo a la U y la UC: uno llega invicto con el juez

Diego Flores fue el árbitro escogido para dirigir el partido que acaparará todas las miradas de la undécima fecha de la Liga de Primera: el Clásico Universitario.

En el Estadio Nacional, Universidad de Chile recibirá a Universidad Católica y el juez de 36 años será el encargado de impartir justicia, en un duelo donde los azules buscarán estirar su positiva racha con el silbante dirigiéndolos.

Los datos reflejan que, en los once partidos que Flores le ha arbitrado al “Romántico Viajero”, no han registrado derrotas. Es más, suman seis victorias y cinco empates, con 28 tarjetas amarillas y ninguna expulsión. Además, les ha cobrado dos penales a favor y tres en contra.

El último encuentro que les dirigió fue este año, por la tercera jornada de la Liga de Primera. En aquel duelo, empataron sin goles ante Palestino, con la polémica del gol anulado en el último minuto por una mano de Matías Zaldivia.

En el caso de Universidad Católica, los números no son tan favorables: en siete partidos con el réferi, registran cuatro triunfos, un empate y dos derrotas, con 27 amonestaciones y tres tarjetas rojas en contra. Además, nunca les ha cobrado un penal a favor, mientras que sí les ha sancionado dos en contra.

El último registro de Flores arbitrando a la UC fue hace un par de semanas, cuando los cruzados vencieron en el Claro Arena a Audax Italiano por 4-3.