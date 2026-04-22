;

El historial de Diego Flores dirigiendo a la U y la UC: uno llega invicto con el juez

El árbitro de 36 años será el encargado de impartir justicia en el Clásico Universitario, y aquí te contamos sus estadísticas con ambos clubes.

Javier Catalán

FOTO:ALEXA REYES SÁNCHEZ/AGENCIA UNO

FOTO:ALEXA REYES SÁNCHEZ/AGENCIA UNO / ALEXA REYES SÁNCHEZ/AGENCIA UNO

Diego Flores fue el árbitro escogido para dirigir el partido que acaparará todas las miradas de la undécima fecha de la Liga de Primera: el Clásico Universitario.

En el Estadio Nacional, Universidad de Chile recibirá a Universidad Católica y el juez de 36 años será el encargado de impartir justicia, en un duelo donde los azules buscarán estirar su positiva racha con el silbante dirigiéndolos.

Los datos reflejan que, en los once partidos que Flores le ha arbitrado al “Romántico Viajero”, no han registrado derrotas. Es más, suman seis victorias y cinco empates, con 28 tarjetas amarillas y ninguna expulsión. Además, les ha cobrado dos penales a favor y tres en contra.

Revisa también:

ADN

El último encuentro que les dirigió fue este año, por la tercera jornada de la Liga de Primera. En aquel duelo, empataron sin goles ante Palestino, con la polémica del gol anulado en el último minuto por una mano de Matías Zaldivia.

En el caso de Universidad Católica, los números no son tan favorables: en siete partidos con el réferi, registran cuatro triunfos, un empate y dos derrotas, con 27 amonestaciones y tres tarjetas rojas en contra. Además, nunca les ha cobrado un penal a favor, mientras que sí les ha sancionado dos en contra.

El último registro de Flores arbitrando a la UC fue hace un par de semanas, cuando los cruzados vencieron en el Claro Arena a Audax Italiano por 4-3.

Contenido patrocinado

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad