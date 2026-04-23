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FOTO. ¿Se postula a presidente? El misterioso mensaje de David Pizarro a horas de la salida de Clark de la U

El “Fantasista” utilizó sus redes sociales para compartir una imagen que hizo especular a los hinchas de Universidad de Chile con un posible regreso al club.

Javier Catalán

FOTO: HANS SCOTT / AGENCIAUNO

FOTO: HANS SCOTT / AGENCIAUNO / Hans Scott

La salida de Michael Clark de Azul Azul y, a su vez, de la presidencia de Universidad de Chile ha sido una noticia de alto impacto para los hinchas azules y el fútbol chileno en general.

El empresario anunció que no seguirá siendo parte de la mesa directiva de la sociedad anónima a cargo del club a través de una carta. Por el momento, Cecilia Pérez, anteriormente vicepresidenta, asumirá la vacante y tomará los mandos del “Romántico Viajero” de manera interina.

Enigmático mensaje de David Pizarro a horas de la salida de Clark

A través de sus redes sociales, David Pizarro publicó una enigmática fotografía pocas horas después de conocerse la renuncia de Michael Clark, lo que ha dado pie a diversas especulaciones por parte de la fanaticada azul.

En la publicación, compartida en su cuenta de Instagram, el exvolante de la selección chilena aparece en medio de lo que parece ser la cancha del Estadio Nacional, vestido con un elegante traje azul marino y portando un escudo de guerra de estilo medieval con la insignia de Universidad de Chile en el frontis. Además, acompaña la imagen realizada con inteligencia artificial con el mensaje “¡Pronto!”.

Como era de esperarse en medio del revuelo institucional, los hinchas no tardaron en especular con un posible regreso del “Fantasista” al Centro Deportivo Azul, ya sea en un rol dirigencial o deportivo.

ADN

Captura: @davidpizarro_oficial

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