Alerta en Medio Oriente: Irán ataca bases de EE.UU. y la tregua queda al borde del quiebre

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar durante la madrugada de este miércoles, luego de que la Guardia Revolucionaria de Irán asegurara haber lanzado ataques contra una base estadounidense en Jordania y otros 21 objetivos en el Golfo, en represalia por la ofensiva militar de Estados Unidos en los alrededores del estrecho de Ormuz.

Según medios iraníes, los ataques también habrían alcanzado puntos en Kuwait y Baréin, tras una jornada marcada por el anuncio del Ejército estadounidense de nuevos bombardeos cerca de Ormuz, en respuesta al derribo de un helicóptero Apache ocurrido el martes.

Trump endurece el tono e Irán defiende su respuesta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el tono tras los ataques y aseguró que la respuesta de Washington debe ser contundente. “Creo que la respuesta debe ser muy firme, muy contundente”, afirmó en una entrevista con ABC News.

Más tarde, el mandatario insistió en que Teherán quedó en una posición debilitada. “Irán es todo palabrería y nada de hechos”, publicó en su red social Truth, donde además sostuvo que el país persa “ha tardado demasiado en negociar un acuerdo” y que ahora “tendrá que pagar el precio”.

Desde Teherán, el Ministerio de Exteriores de Irán reafirmó su “derecho a defenderse” tras los ataques contra bases estadounidenses en Oriente Próximo. En un comunicado, el gobierno iraní advirtió a los países del golfo Pérsico sobre su responsabilidad de impedir el uso de sus territorios para eventuales operaciones militares contra Irán.

El portavoz de la Cancillería iraní, Esmaeil Baghaei, también acusó a Estados Unidos e Israel de afectar las conversaciones diplomáticas por sus “continuas violaciones del alto el fuego”.

“El proceso diplomático no se desarrolla en el vacío”, afirmó Baghaei, al señalar que cualquier negociación requiere condiciones mínimas para avanzar.

Por ahora, el cruce de ataques abre un nuevo escenario de incertidumbre en una zona clave para el comercio energético mundial.