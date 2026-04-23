A Garnero le recuerdan el clásico que jugó contra la U en el ’96 y su reacción es viral: “Nos cagaron”

Este jueves, se realizó la tradicional conferencia de prensa previa al Clásico Universitario entre la UC y la U. Por el lado de los cruzados, asistió el técnico Daniel Garnero, quien adelantó el duelo de este sábado en el Estadio Nacional y recordó con humor el clásico que jugó en 1996 en su etapa como futbolista de la “Franja”.

Aquel encuentro, disputado hace casi tres décadas, estuvo marcado por un polémico penal no cobrado a Sebastián Rozental, situación que desató airados reclamos por parte de Garnero en contra del arbitraje de la época.

Consultado sobre ese partido, el entrenador de la UC declaró entre risas: ”La verdad es que recuerdo muy poco, pero ahora que me dices es verdad, nos cagaron”.

Luego, Garnero adoptó un tono más serio y se refirió a la designación del juez Diego Flores, en medio del revuelo generado por el arbitraje en la previa de un nuevo Clásico Universitario. “No, la verdad no me acuerdo mucho, pero ojalá que arbitraje pase desapercibido”, afirmó.

“La idea de los protagonistas no es enojarse con el árbitro. Pueden haber equivocaciones, pero ojalá que se vea un buen partido de fútbol y el que haga mejor las cosas se lleve el triunfo, y no tenga nada que ver el árbitro. Eso es lo mejor que puede pasar el sábado”, añadió.

Respecto al duelo frente a la U, el estratega argentino adelantó que “los clásicos generalmente no son de abrirse de manera tan sencilla. Veremos cómo sale. Estamos preparados para enfrentar a un gran equipo y sabemos que tenemos que hacer las cosas muy bien si queremos llevarnos los tres puntos”.

Además, fue autocrítico por el momento de la UC y señaló que “siempre hay que ganar. Nos está costando quizás tener un equilibrio. Tenemos picos muy altos, otros que bajamos un poco y la idea es tratar de equilibrarlo lo más arriba posible. Sabemos que un clásico es diferente para todos, pero en especial para el hincha. Representamos a mucha gente que desea ganar este partido y vamos a hacer todo lo posible para lograr un buen resultado”.