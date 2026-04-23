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Contraloría destapa deuda real de $43 mil millones en Hospital San Juan de Dios: solo habían reportado $10 mil millones

El déficit provocó falta de insumos, retrasos en tratamientos, reducción de programas de espera y 150 cirugías menos cada año.

Martín Neut

Hospital San Juan de Dios

Hospital San Juan de Dios / Jose Francisco Zuñiga /AGENCIAUNO

Un informe de la Contraloría General de la República detectó una millonaria subvaluación de deuda en el Hospital San Juan de Dios, recinto perteneciente a la Red de Salud Metropolitana Occidente, además de impactos concretos en la atención de pacientes por falta de recursos.

De acuerdo con la auditoría, con fecha octubre de 2025, el establecimiento informó en sus estados financieros una deuda de $10.780 millones al 31 de diciembre de 2024. Sin embargo y según consigna The Clinic, el organismo fiscalizador concluyó que existía una diferencia no reconocida de más de $32 mil millones.

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“Considerando las cifras antes expuestas, la deuda real determinada que debió ser consignada en los estados financieros ascendería, a lo menos, a $43.484.517.055”, señaló Contraloría en el documento.

No se realizaron 150 cirugías anuales

Entre las observaciones, se estableció que durante 2024 el hospital no contabilizó 3.887 facturas por más de $13.607 millones, correspondientes a productos y servicios entregados por proveedores.

El informe también advirtió consecuencias asistenciales derivadas del déficit presupuestario. Según antecedentes recopilados por el ente contralor, la reducción de programas para resolver listas de espera GES y No GES “implica reducir 150 cirugías anuales, en comparación a años anteriores”.

A ello se suman retrasos en tratamientos por falta de medicamentos e insumos, menor contratación de servicios externos y problemas de mantención de infraestructura y equipamiento médico.

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