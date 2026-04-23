Rescatan con vida a comerciante peruana secuestrada en Estación Central: cuatro detenidos en Cerro Navia

La Policía de Investigaciones confirmó este jueves el rescate con vida de la comerciante peruana que había sido secuestrada este miércoles en Estación Central, región Metropolitana. La diligencia fue realizada por la BIPE Antisecuestros junto al equipo ECOH de la Fiscalía.

La mujer fue raptada cerca de las 19:30 horas, cuando llegaba junto a su pareja a su domicilio. En ese momento, cuatro sujetos la abordaron, la golpearon y la subieron por la fuerza a un vehículo, realizando disparos al aire para concretar el delito.

Tras varias horas retenida, la víctima fue trasladada hasta una vivienda en Cerro Navia, donde se concretó su liberación y la detención de cuatro presuntos involucrados.

El fiscal ECOH Leonardo Tapia informó que “el día de mañana se concretará el control de detención de cuatro sujetos”, quienes serán formalizados por “secuestro extorsivo, como también por infracción a la ley de control de armas”.

Según detalló, los imputados corresponden a dos ciudadanos chilenos y dos venezolanos. La investigación también apunta a que los captores manejaban antecedentes sobre el entorno familiar y las actividades comerciales de la víctima.