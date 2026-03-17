Actualizan estado de Rojas Vade: hospital reporta “mejoría sostenida” y lo traslada a cuidados intermedios

El estado de salud de Rodrigo Rojas Vade muestra una evolución favorable, según informó el Hospital San Juan de Dios, recinto que confirmó su salida de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

A través de un comunicado, el centro asistencial indicó que el paciente fue trasladado a una unidad de cuidados intermedios, decisión que “responde a una mejoría sostenida en su condición general, con estabilidad del estado clínico y adecuada respuesta al manejo terapéutico”.

Desde el hospital agregaron que Rojas Vade “se mantiene bajo supervisión médica permanente, con controles clínicos periódicos y con el apoyo del equipo multidisciplinario del establecimiento”.

Posible ataque autosimulado

El exconvencional permanece internado luego de haber sido hallado el pasado jueves a un costado de la Ruta 78, con lesiones de diversa consideración.

En un inicio, el caso fue abordado como un presunto secuestro por equipos especializados, aunque con el avance de las diligencias surgió una segunda hipótesis que apunta a un posible ataque autosimulado.

La evolución médica del paciente será clave para esclarecer los hechos, considerando que su recuperación podría permitir una declaración más detallada ante los investigadores.