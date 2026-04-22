;

Oposición acudirá a Contraloría por posible conflicto de interés en proyecto de reconstrucción nacional del Gobierno

Parlamentarios ingresarán antecedentes ante el ente fiscalizador para revisar eventuales incompatibilidades en el diseño y ejecución del plan oficial.

Martín Neut

Agencia UNO

Agencia UNO / VICTOR HUENANTE

Un grupo de diputados y senadores de oposición acudirá este jueves 23 de abril a la Contraloría General de la República para ingresar un requerimiento por eventuales conflictos de interés en la reforma de “Reconstrucción Nacional” del Ejecutivo.

La cita está fijada para las 09:30 horas en Teatinos 56, Santiago, donde parlamentarios entregarán antecedentes que apuntan a una posible participación de ministros en empresas vinculadas al diseño o implementación del proyecto.

Revisa también:

ADN

Entre los firmantes están los diputados Juan Santana, Daniel Manouchehri, Gael Yeomas, Jorge Brito, Boris Barrera, Carolina Cucumides, Irací Hassler y Luis Cuello, además de los senadores Daniel Núñez y Daniella Cicardini. Solicitan que la Contraloría determine si existen eventuales infracciones al principio de probidad.

La acción se enmarca en el debate por la reforma de reconstrucción impulsada por el Gobierno, que incluye rebaja de impuestos, incentivos a la inversión y medidas de empleo, y que ha generado reparos desde la oposición en materia institucional.

Contenido patrocinado

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad