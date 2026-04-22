Oposición acudirá a Contraloría por posible conflicto de interés en proyecto de reconstrucción nacional del Gobierno

Un grupo de diputados y senadores de oposición acudirá este jueves 23 de abril a la Contraloría General de la República para ingresar un requerimiento por eventuales conflictos de interés en la reforma de “Reconstrucción Nacional” del Ejecutivo.

La cita está fijada para las 09:30 horas en Teatinos 56, Santiago, donde parlamentarios entregarán antecedentes que apuntan a una posible participación de ministros en empresas vinculadas al diseño o implementación del proyecto.

Entre los firmantes están los diputados Juan Santana, Daniel Manouchehri, Gael Yeomas, Jorge Brito, Boris Barrera, Carolina Cucumides, Irací Hassler y Luis Cuello, además de los senadores Daniel Núñez y Daniella Cicardini. Solicitan que la Contraloría determine si existen eventuales infracciones al principio de probidad.

La acción se enmarca en el debate por la reforma de reconstrucción impulsada por el Gobierno, que incluye rebaja de impuestos, incentivos a la inversión y medidas de empleo, y que ha generado reparos desde la oposición en materia institucional.