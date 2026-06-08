“La magia del sur”: niño de Freire se volvió viral al protagonizar curioso intercambio por lámina de Cristiano Ronaldo

La fiebre por el Mundial 2026 se ha tomado diversos rincones del mundo, y Chile no ha sido la excepción. En Freire, región de La Araucanía, un niño se volvió viral tras realizar un curioso intercambio por una lámina de Cristiano Ronaldo.

En un video difundido a través de TikTok, se muestra cómo el menor cambió su lámina por un saco de papas, oferta que fue aceptada por un comerciante, quien incluso le dio la mano para sellar el negocio.

“La magia del sur”, comentó la persona que acompañaba al niño, mientras este le entregaba la lámina de Cristiano Ronaldo al comerciante.

“La magia del siu”; “Tengo la de Tim Payne, solo la cambio por un fundo de 100 hectáreas”; “Esos son los trueques que valen la pena”; y “¿Cuántos sacos por una de Messi?”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.