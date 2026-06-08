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Presidente Kast descarta “falta de humanidad” tras embargos por el CAE: “Si yo tenía los recursos y no pagué lo que debía, eso afecta al país”

En su visita al norte, el Mandatario también descartó blindajes y afirmó que la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda corre por vía independiente.

Martín Neut

Diana Copa

Presidente José Antonio Kast

Presidente José Antonio Kast

El Presidente José Antonio Kast defendió la gestión fiscal de su Gobierno frente a las críticas de “falta de humanidad” por los recientes embargos ejecutados por la Tesorería General de la República a deudores del CAE y también se refirió a la AC contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

Las declaraciones coinciden con la acusación constitucional ingresada por diputados Republicanos y Libertarios contra Grau, por presuntas anomalías en el control financiero del Estado.

Durante su visita a Tocopilla, el Mandatario desmarcó la agenda legislativa de la arremetida opositora, asegurando que la acusación contra el exsecretario debe avanzar por un carril independiente a las reformas del Ejecutivo.

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Enfatizó que no sacrificará la agenda de reconstrucción económica a cambio de blindajes políticos: “La acusación constitucional iría por cuerdas separadas" , puntualizó, agregando que “si yo le dijera, bueno, le cambio la acusación por los votos a este proyecto, creo que no correspondería. Cada cosa se tiene que votar en su mérito".

Sus dicho por los embargos del CAE

Respecto a la controversia por el Crédito con Aval del Estado (CAE), donde la Tesorería comenzó a retener fondos y embargar bienes a deudores, el Ejecutivo respaldó la restitución de los fondos apelando a la responsabilidad ciudadana.

El jefe de Estado criticó la inacción de quienes, teniendo la capacidad de pago, optaron por no cumplir con sus obligaciones: “Cada uno es responsable de sus propios actos. Si yo tenía los recursos y no pagué lo que debía, eso afecta el desarrollo y progreso de la nación”.

Finalmente, el Presidente rechazó las críticas de insensibilidad social argumentando que los fondos recuperados del CAE son urgentes para financiar deudas históricas en la primera infancia y la salud pública.

“Esto no es acusar a alguien de ser humano o inhumano. Pensemos en el país completo" , concluyó, reiterando la invitación a los deudores a acercarse a las oficinas de Tesorería para evaluar soluciones “caso a caso” y buscar una “renegociación de la deuda que es real”.

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