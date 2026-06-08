Presidente Kast descarta “falta de humanidad” tras embargos por el CAE: “Si yo tenía los recursos y no pagué lo que debía, eso afecta al país”

El Presidente José Antonio Kast defendió la gestión fiscal de su Gobierno frente a las críticas de “falta de humanidad” por los recientes embargos ejecutados por la Tesorería General de la República a deudores del CAE y también se refirió a la AC contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

Las declaraciones coinciden con la acusación constitucional ingresada por diputados Republicanos y Libertarios contra Grau, por presuntas anomalías en el control financiero del Estado.

Durante su visita a Tocopilla, el Mandatario desmarcó la agenda legislativa de la arremetida opositora, asegurando que la acusación contra el exsecretario debe avanzar por un carril independiente a las reformas del Ejecutivo.

Enfatizó que no sacrificará la agenda de reconstrucción económica a cambio de blindajes políticos: “La acusación constitucional iría por cuerdas separadas" , puntualizó, agregando que “si yo le dijera, bueno, le cambio la acusación por los votos a este proyecto, creo que no correspondería. Cada cosa se tiene que votar en su mérito".

Sus dicho por los embargos del CAE

Respecto a la controversia por el Crédito con Aval del Estado (CAE), donde la Tesorería comenzó a retener fondos y embargar bienes a deudores, el Ejecutivo respaldó la restitución de los fondos apelando a la responsabilidad ciudadana.

El jefe de Estado criticó la inacción de quienes, teniendo la capacidad de pago, optaron por no cumplir con sus obligaciones: “Cada uno es responsable de sus propios actos. Si yo tenía los recursos y no pagué lo que debía, eso afecta el desarrollo y progreso de la nación”.

Finalmente, el Presidente rechazó las críticas de insensibilidad social argumentando que los fondos recuperados del CAE son urgentes para financiar deudas históricas en la primera infancia y la salud pública.

“Esto no es acusar a alguien de ser humano o inhumano. Pensemos en el país completo" , concluyó, reiterando la invitación a los deudores a acercarse a las oficinas de Tesorería para evaluar soluciones “caso a caso” y buscar una “renegociación de la deuda que es real”.