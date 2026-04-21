Oposición anuncia reserva constitucional tras aprobación de Escuelas Protegidas: ministra Arzola lamenta “tener que dilatar el trámite”

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La aprobación del proyecto “Escuelas Protegidas” en la Cámara de Diputadas y Diputados abrió un nuevo flanco político luego que parlamentarias de oposición anunciaran reservas de constitucionalidad contra parte de la iniciativa.

Lo anterior podría derivar en una revisión ante el Tribunal Constitucional y retrasar su avance en el Senado.

Tras el despacho del texto, la diputada Daniela Serrano (PC), integrante de la Comisión de Educación, cuestionó el contenido de la propuesta impulsada por el Ejecutivo y sostuvo que “este proyecto tiene vicios de constitucionalidad y lo hemos dicho reiteradamente”.

Junto con ello, afirmó que la norma “no viene a resolver los problemas de fondo”. La parlamentaria además confirmó que recurrirán a instancias legales una vez concluida la tramitación.

Reacción del Gobierno

“Vamos a ocupar estas reservas de constitucionalidad para formular requerimientos en el Tribunal Constitucional”, advirtió.

Desde el Gobierno, la ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió la legalidad del proyecto y lamentó el anuncio opositor. “No estamos contentos, estamos tranquilos. Hemos consultado con los diputados y con especialistas y estamos tranquilos”, señaló.

La secretaria de Estado añadió que una eventual presentación ante el TC solo retrasaría una iniciativa que busca enfrentar la violencia escolar. “Lamentamos tener que dilatar el trámite (...) y que el proyecto pudiera demorarse”, indicó.