TGR busca recuperar más de $4 billones del CAE: ya van 1.500 personas embargadas

La Tesorería General de la República (TGR) informó que más de 550 mil personas se encuentran en situación de incumplimiento con sus obligaciones de pago del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Debido a que el Fisco debió cubrir dichos montos ante la banca, actualmente acumula una deuda a su favor que supera los $4 billones de pesos.

En respuesta, la institución mantiene una estricta estrategia de cobro coactivo para reintegrar estos recursos al patrimonio fiscal, la cual ya cuenta con el respaldo de los tribunales de justicia.

Foco en altos ingresos y convenios de pago

El Tesorero General, Hernán Nobizelli, destacó que en lo que va del año más de 32 mil personas han suscrito convenios de pago, los cuales ofrecen condiciones especiales y facilidades según el nivel socioeconómico de cada deudor.

Sin embargo, en los casos donde no existió respuesta ante las alternativas ofrecidas, la TGR procedió a aplicar medidas extremas como el embargo. Hasta la fecha, más de 1.500 personas han sido embargadas, lo que equivale al 5% del total de casos que han regularizado su deuda.

“La mayor parte de los embargos ejecutados han recaído sobre deudores con ingresos iguales o superiores a $3.500.000 mensuales, de acuerdo con sus propias declaraciones de impuestos correspondientes al Año Tributario 2025″, precisó la institución.

La TGR aclaró que el hecho de que las medidas se hayan concentrado en contribuyentes de altos ingresos o alto patrimonio no significa que el proceso esté suspendido para el resto de los deudores sin regularizar.

Para quienes estén cesantes, el organismo recordó que existe un trámite en su oficina virtual que permite acceder a un pie y cuotas de 1 UTM, acreditando la situación con finiquito y cotizaciones.

Respaldo de la Justicia

Paralelamente, las acciones de cobro de la TGR recibieron un importante espaldarazo judicial. La Corte de Apelaciones de Arica rechazó un recurso de protección (Causa Rol N° 300-2026) presentado por un deudor que buscaba frenar un embargo en dicha región, validando por completo las facultades legales del organismo.

Este fallo se suma a los más de 450 recursos de protección que ya han sido declarados inadmisibles por la Corte Suprema. Los tribunales superiores ratificaron de esta forma que el recurso de protección no es la vía idónea para cuestionar el cobro de estas deudas una vez que la garantía estatal se hace efectiva.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a todos los usuarios con morosidad a informarse y regularizar su situación a la brevedad a través del sitio web oficial tgr.cl/cae o en las oficinas presenciales del país.