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FOTO. Choque entre dos aviones en Aeropuerto de Santiago obliga a cancelar vuelos

Pasajeros fueron evacuados de las aeronaves tras el incidente en la pista de despegue. Testigos afirmaron que el impacto ocurrió previo a la maniobra de salida.

Martín Neut

20 de octubre de 2025/PUDAHUEL FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

20 de octubre de 2025/PUDAHUEL FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

Momentos de tensión se vivieron la noche de este miércoles en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, luego de que dos aviones protagonizaran una colisión en tierra mientras una de las aeronaves se preparaba para despegar rumbo a Brasil.

Según relató un pasajero del vuelo 756 con destino a São Paulo a Radio ADN, el incidente ocurrió en plena pista de salida. “Tomaba un vuelo rumbo a Sao Pablo, y en la pista de despegue el avión chocó con otro, golpeó a otro avión”, señaló.

A raíz de la situación, el viaje fue suspendido y los pasajeros debieron regresar al terminal aéreo. “El vuelo ha sido cancelado y estamos volviendo”, agregó el testigo.

El pasajero calificó lo ocurrido como un hecho de cuidado, advirtiendo que “fue un incidente básico como accidente, pero grave, porque pudo haber causado mayor”.

Hasta ahora no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas ni sobre las causas del choque entre ambas aeronaves.

ADN

Choque entre dos aviones

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