Cuándo juegan México y Sudáfrica por el Mundial 2026: a qué hora es la inauguración y cómo verla por TV abierta

Solo quedan horas para volver a disfrutar una Copa del Mundo. En esta ocasión, la cita mundialista tendrá tres sedes: Estados Unidos, México y Canadá, por lo que se realizará un partido de inauguración por cada país.

El primer duelo de este Mundial será entre México y Sudáfrica, repitiendo el encuentro inaugural que se realizó en 2010, en aquella oportunidad en el país africano. En este partido igualaron 1-1, con goles de Siphiwe Tshabalala (Sudáfrica) y Rafael Márquez (México).

Este duelo será correspondiente al Grupo A de la fase de grupos del Mundial 2026, en el cual integran Chequia y Corea del Sur.

¿Cuándo y a qué hora es el partido inaugural entre México y Sudáfrica?

El primer partido de la Copa del Mundo 2026 se disputa este jueves 11 de junio a las 15:00 horas de Chile en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Se espera que el recinto esté con aforo completo, es decir, más de 87 mil espectadores estarán presencialmente viendo cómo se da inicio a la cita mundialista.

¿Dónde ver en vivo el partido inaugural entre México y Sudáfrica?

El partido se podrá ver a través de la señal abierta de Chilevisión, mientras que en la televisión de pago será transmitido por DSports.

En las plataformas de streaming, estará disponible en Chilevisión Web, Paramount+, Disney+ Premium, DGO y Amazon Prime Video.