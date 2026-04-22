Proyecto de Reconstrucción Nacional: ¿De qué se trata la propuesta del Gobierno? / Thierry Monasse

El Presidente José Antonio Kast ingresó al Congreso el proyecto de Reconstrucción Nacional, una de las principales apuestas del Ejecutivo para impulsar la economía.

La iniciativa busca recuperar el crecimiento, impulsar la inversión y generar empleo formal, con un enfoque que, según el Gobierno, combina responsabilidad fiscal con medidas concretas.

Los pilares del proyecto

El plan se estructura en cuatro ejes principales:

Reconstrucción física: contempla recursos para la reconstrucción de más de 4.400 viviendas afectadas por los incendios en las regiones de Ñuble y Biobío.

contempla recursos para la reconstrucción de más de 4.400 viviendas afectadas por los incendios en las regiones de Ñuble y Biobío. Reconstrucción económica : incluye incentivos a la inversión, subsidios al empleo y una rebaja del impuesto de primera categoría de 27% a 23%.

: incluye incentivos a la inversión, subsidios al empleo y una rebaja del impuesto de primera categoría de 27% a 23%. Reconstrucción institucional: propone simplificar trámites y reducir la llamada “permisología” para facilitar proyectos de inversión.

propone simplificar trámites y reducir la llamada “permisología” para facilitar proyectos de inversión. Reconstrucción fiscal: apunta a fortalecer las cuentas públicas y mejorar la recaudación del Estado.

Medidas clave

Entre las principales acciones que contempla el proyecto destacan:

Un sistema transitorio para declarar capitales en el extranjero con un impuesto único.

Facilidades de pago para deudas tributarias y condonación de intereses y multas en algunos casos.

Exención del pago de contribuciones para adultos mayores de 65 años respecto de su vivienda principal.

Rebaja temporal de impuestos a donaciones para incentivar aportes privados.

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El plan también incluye medidas que han generado debate, como el congelamiento por dos años del ingreso de nuevas instituciones al sistema de gratuidad en educación superior y la eliminación de la franquicia tributaria SENCE.

El foco del Gobierno

Desde el Ejecutivo sostienen que el proyecto busca “devolver la esperanza de un futuro próspero”. Además, advierten sobre el deterioro de las finanzas públicas en los últimos años, lo que —afirman— hace necesario un ajuste estructural.

La propuesta inicia ahora su tramitación en la Cámara de Diputados, donde se anticipa una discusión intensa tanto por su alcance económico como por sus implicancias sociales.