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“Está en buenas condiciones”: delegado presidencial entrega detalles de empresario secuestrado en San Miguel

La PDI mantiene gestiones reservadas para lograr la liberación de Jorge Vera, de 84 años, mientras continúa la investigación por su captura.

Martín Neut

Secuestro empresario San Miguel

Secuestro empresario San Miguel

La Policía de Investigaciones mantiene diligencias y negociaciones por el secuestro del empresario ferretero Jorge Vera, de 84 años, quien fue raptado la tarde del martes en la comuna de San Miguel, en la región Metropolitana.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, la víctima fue interceptada cerca de las 18:00 horas mientras circulaba en su camioneta por el sector de El Llano.

En ese lugar, al menos tres vehículos le bloquearon el paso y un grupo de sujetos lo obligó a desplazarse unos metros, donde posteriormente lo subieron a otro automóvil para escapar.

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Tras la denuncia, personal policial encontró la camioneta abandonada con el motor encendido y las puertas abiertas, sin rastros de robo, por lo que la Fiscalía ECOH encargó la investigación a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI.

“Estaba en buenas condiciones”

El caso ha generado especial preocupación debido a que Vera es insulinodependiente y, según trascendió, hasta esta jornada continuaba en cautiverio mientras detectives buscan concretar su liberación.

El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, entregó una actualización acotada del caso y señaló: “La última información que tuvimos es que estaba en buenas condiciones”.

Junto con ello, explicó que no se revelarán mayores antecedentes para no afectar el operativo en curso. “Yo no puedo poner en riesgo las distintas gestiones que están desarrollando tanto el Ministerio Público como la PDI”, afirmó.

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