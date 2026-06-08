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Se confirma la baja de otra figura a días del inicio del Mundial 2026: comunicado oficial

A través de sus redes sociales, Países Bajos confirmó que Jurrien Timber se perderá la Copa del Mundo.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Jürgen Fromme - firo sportphoto

La selección de Países Bajos sufrió un duro golpe a pocos días del inicio del Mundial 2026. El defensor Jurriën Timber, una de las piezas más importantes del esquema de Ronald Koeman, quedó oficialmente fuera de la Copa del Mundo.

El defensor del Arsenal sufrió una lesión en la ingle en el último tramo de la temporada que no logró superar a tiempo, lo que impidió llegar en condiciones óptimas a la cita planetaria en Norteamérica.

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La baja del zaguero de 24 años fue confirmada por la Federación de Fútbol de Países Bajos, a solo seis días del debut del equipo frente a Japón, el 14 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

“El defensor de 24 años no se ha recuperado lo suficiente de una lesión en la ingle para participar en la Copa Mundial de manera médicamente responsable. En consulta con el personal médico, por lo tanto, se ha decidido que Timber abandonará el precampamento de la selección nacional en Nueva York después del partido contra Uzbekistán. Estamos contigo, Jurriën", escribió el organismo en redes sociales.

Ante esta situación, el cuerpo técnico encabezado por Ronald Koeman decidió convocar a Lutsharel Geertruida como reemplazante de emergencia. El defensa del Sunderland se sumará de inmediato a la concentración del combinado neerlandés de cara a su estreno mundialista.

Esta es la tercera baja que sufre Países Bajos de cara a la Copa del Mundo, luego de la lesión de Xavi Simons, quien se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en la previa del certamen, y la de Matthijs de Ligt, quien fue operado por una serie de dolores y molestias persistentes en la espalda.

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