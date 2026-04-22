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PDG apoyará idea de legislar proyecto de Reconstrucción tras acuerdo con el Gobierno por “Plan Alivio Clase Media”

El pacto contempla devolución del IVA en medicamentos y pañales, además de beneficios tributarios para pymes. “Es un día histórico”, señalaron desde el Ejecutivo.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO / Oscar Guerra

El jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, anunció que aprobarán la idea de legislar del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, tras reunirse con el ministro de la Segpres, José García Ruminot.

Desde el Congreso Nacional, el parlamentario detalló que alcanzaron un acuerdo con el Ejecutivo en torno al llamado “Plan Alivio Clase Media”, en el que se incorporaron medidas propuestas por la colectividad.

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Agencia Uno | El diputado Juan Marcelo Valenzuela

“Se recogió de parte del Gobierno la devolución del IVA de los medicamentos y de los pañales y también que permanezca el tributo de 12,5% para nuestras queridas Pymes”, explicó Valenzuela.

Gobierno agradece al PDG

“El Partido de la Gente, tras dialogar con el Gobierno, votará a favor, en general, la idea de legislar de la ley Miscelánea o ley de Reconstrucción”, añadió.

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En el mismo punto de prensa, el ministro José García Ruminot sostuvo que “este es un día histórico para Chile, porque ha ingresado un proyecto de ley que busca hacer profundas transformaciones en nuestro país”.

“Agradecemos profundamente al Partido de la Gente, no solo que vayan a respaldar la idea legislar, sino esta preocupación sincera y profunda por lo social”, agregó.

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