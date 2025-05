Diputado Andrés Celis anuncia acción de nulidad contra nombramiento de Emilia Ríos como subsecretaria del Deporte

El diputado Andrés Celis, quien preside la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados, anunció una serie de acciones a seguir tras cuestionar el nombramiento de Emilia Ríos como subsecretaria del Deporte. El parlamentario presentará una acción de nulidad, argumentando la existencia de presuntos vicios de ilegalidad administrativa en dicha designación. Emilia Ríos fue designada en el cargo un día después de haber renunciado a su puesto anterior para postularse a un cargo de elección popular.

El diputado Celis calificó la situación con dureza. “Lo de Emilia Ríos es gravísimo. Asumió como subsecretaria saltándose la ley”, afirmó. El parlamentario basó parte de su argumento en lo establecido por la Contraloría General de la República, citando que el organismo “confirma: su renuncia fue jurídicamente improcedente”. Ante este escenario, Celis fue enfático: “Yo no me voy a quedar de brazos cruzados y, en ese sentido, vamos a interponer una acción de nulidad del nombramiento, porque no se cumplieron los requisitos legales”.

La Contraloría, en su dictamen, había establecido que para que la renuncia de Emilia Ríos a su cargo anterior fuera procedente, debió haber consultado previamente y contar con el respaldo del Concejo respectivo. Pese a este antecedente del ente contralor, el Gobierno procedió a firmar rápidamente su nombramiento como subsecretaria del Deporte, una situación que, según Celis, ha generado cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento administrativo.

Críticas al gobierno, sesión especial y acciones administrativas

El diputado Andrés Celis extendió su crítica más allá del caso particular, ligándolo a una percepción de cómo se gestionan los cargos públicos. “Aquí nuevamente vemos cómo los cargos públicos se usan para beneficiar a los amigos, a la gente cercana, privilegiando intereses políticos por sobre las políticas públicas en materia de deporte”, señaló. Agregó que, a su juicio, esto no solo demuestra una “total desprolijidad administrativa”, sino que “confirma una práctica reiterada de este gobierno de actuar al margen de la ley”.

Además de las acciones legales que presentará, Celis anunció que pedirá una sesión especial en la Comisión de Deportes de la Cámara, instancia que él mismo preside. El objetivo de esta sesión es que se rinda cuenta detallada de los antecedentes que rodearon la designación de Emilia Ríos en la Subsecretaría del Deporte.

Celis enfatizó su visión sobre el proceso de nombramiento, calificándolo de irregular. “Este nombramiento lo entendemos desde un marco de absoluta ilegalidad e informalidad. Un cargo de estas características no se decide de un día para otro; se conversa, se coordina, se prepara. Pero aquí pareciera que tenían el decreto listo desde antes, como si todo estuviera fríamente calculado”, sostuvo. En paralelo a la acción de nulidad, anunció que también presentará una “invalidación administrativa ante la Subsecretaría del Deporte, que emitió el decreto”.

Finalmente, el parlamentario fue categórico en su crítica hacia el Ejecutivo, utilizando una expresión coloquial para graficar su percepción. “aquí quieren pasar gato por liebre, y no lo vamos a permitir. No se puede seguir gobernando con este nivel de improvisación y abuso del poder”, sentenció el diputado Celis, reafirmando su intención de fiscalizar y cuestionar la legalidad del nombramiento en cuestión.