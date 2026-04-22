“Me sorprendiste”: Tonka Tomicic dejó marcando ocupado a Rodrigo Sepúlveda tras íntima confesión de su vida personal

Tonka Tomicic hizo una íntima confesión de su vida personal en el programa “Te lo Cedo”, espacio conducido por el periodista de Mega, Rodrigo Sepúlveda.

Durante el diálogo entre los compañeros de canal, Tomicic se refirió a su regreso a la televisión, tras el polémico caso relojes que involucró a su expareja Parived.

La animadora también contó que actualmente se encuentra viviendo con su hermana. “Es muy entretenido, porque estás en contacto con la juventud, la energía de estos tiempos, los lenguajes, los pensamientos y las opiniones”, comentó.

“Yo a futuro me casaría de nuevo”

Tras ello, “Sepu” cambió radicalmente de tema y le preguntó sin anestesia a Tomicic: “¿Y el amor cómo anda?“.

Ante ello, la animadora de Mega respondió: “Mmm... no llueve pero gotea”, asegurando de que está soltera. “Yo a futuro me casaría de nuevo, pero no sé, mira la locura que voy a decir, pero me gustaría tener dos casas. La que no tiene ninguna ahora quiere dos”, confesó entre risas.

En esa misma línea, comentó que “encuentro que el espacio para las relaciones de parejas es buena. Siento que el espacio y la libertad, no la quiero tranzar. Tampoco quiere decir que cuando uno se casa lo tranza. No sé, puede ser, a lo mejor me estoy adelantando mucho con el pensamiento”.

Respecto a las posibilidades de reencontrarse con el amor, Tomicic dijo que tiene la convicción de que “va a llegar”. Sepu no ocultó su sorpresa tras las declaraciones de la animadora y le manifestó: “Mira Tonka, me sorprendiste, no pensé que me hubieras dicho que te querías casar de nuevo”.

“Bueno primero me tendría que divorciar. Estoy en proceso, yo me casaría feliz. No tengo ningún rollo, no tengo ningún dilema con el vínculo sagrado, con el matrimonió”, concluyó Tonka Tomicic.