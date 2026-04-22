“Le salió gente al camino al alcalde”: foto de panelista de “Sin Filtros” desata revuelo en redes

Una inesperada ola de comentarios generó en redes sociales el abogado y panelista de “Sin Filtros”, Rodrigo Rettig, luego de publicar una fotografía personal en su cuenta de Instagram que rápidamente se viralizó.

La imagen, tomada durante un viaje a Brasil, superó los 6 mil “me gusta” y acumuló más de 300 comentarios en pocas horas, desatando un intenso debate entre seguidores y usuarios.

En la publicación, el propio Rettig escribió: “Desconectarse también es parte del trabajo. Ordenar la cabeza, bajar el ruido y volver con más claridad”, acompañando una imagen en la que aparece en un piscina.

Sin embargo, lejos de pasar desapercibida, la fotografía captó la atención por su tono más personal y distendido, contrastando con su habitual perfil ligado al análisis político y jurídico.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Comentarios como “la mezcla perfecta: guapo e inteligente”, “rompió el internet” o “esa era la foto para campaña” reflejaron el entusiasmo de muchos usuarios, mientras otros ironizaron con su exposición pública.

Incluso hubo mensajes que destacaron su rol político, combinando elogios a su apariencia con su postura ideológica.

Rettig, quien cuenta con una activa presencia digital y cerca de 200 mil seguidores, es conocido por su participación en el programa “Sin Filtros”, donde suele defender posturas de centroizquierda en debates de alta intensidad.