“Le salió gente al camino al alcalde”: foto de panelista de “Sin Filtros” desata revuelo en redes
“Desconectarse también es parte del trabajo”, escribió el abogado en la plataforma digital Instagram.
Una inesperada ola de comentarios generó en redes sociales el abogado y panelista de “Sin Filtros”, Rodrigo Rettig, luego de publicar una fotografía personal en su cuenta de Instagram que rápidamente se viralizó.
La imagen, tomada durante un viaje a Brasil, superó los 6 mil “me gusta” y acumuló más de 300 comentarios en pocas horas, desatando un intenso debate entre seguidores y usuarios.
En la publicación, el propio Rettig escribió: “Desconectarse también es parte del trabajo. Ordenar la cabeza, bajar el ruido y volver con más claridad”, acompañando una imagen en la que aparece en un piscina.
Sin embargo, lejos de pasar desapercibida, la fotografía captó la atención por su tono más personal y distendido, contrastando con su habitual perfil ligado al análisis político y jurídico.
Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Comentarios como “la mezcla perfecta: guapo e inteligente”, “rompió el internet” o “esa era la foto para campaña” reflejaron el entusiasmo de muchos usuarios, mientras otros ironizaron con su exposición pública.
Incluso hubo mensajes que destacaron su rol político, combinando elogios a su apariencia con su postura ideológica.
Rettig, quien cuenta con una activa presencia digital y cerca de 200 mil seguidores, es conocido por su participación en el programa “Sin Filtros”, donde suele defender posturas de centroizquierda en debates de alta intensidad.
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