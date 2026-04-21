VIDEO. “Pincoya” al límite en Gran Hermano Argentina: lagrimas y ovación del público tras fuerte encontrón con participante
La única participante chilena del programa dejó una de las escenas más conmovedoras de su historia.
Jennifer Galvarini es más conocida como “Pincoya”, recordada como la “mejor amiga” de Cony Capelli y ser finalista de la edición chilena de Gran Hermano
En febrero de 2026, la oriunda de Chiloé se aventuró a la versión argentina de dicho programa, donde ha vivido una larga lista de momentos impactantes.
“Pincoya” estuvo sometida a un alto nivel de hostigamiento por parte del ex futbolista Brian Sarmiento, el ex campeón de crossfit Martín Rodríguez y Tamara Pagani. Con esta última, tuvo un altercado que escaló a las agresiones físicas y escupitajos.
La participante chilena habría presentado su renuncia a la producción, por lo que tuvo 24 horas para tomar una decisión final. Fue en este momento que “Pincoya” fue llamada al frente para comunicarla.
“Si tú quieres que abandone tu casa, yo me quiero ir por la puerta grande y déjame sacar la foto de mi hijo. No tengo ningún problema en abandonar la casa”, afirmó Galvarini emocionada.
La valentía de “Pincoya” fue recibida con aplausos por el público argentino. Por esta decisión, se quedó en el programa, ya que para salir por este medio debe ser votada por la audiencia.
Una vez finalizada la transmisión, pidió entre lagrimas que la nominaran para irse: “No quiero estar acá. Chicos, voten por mí, por favor, para que mi gente me saque. No quiero estar acá”.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.