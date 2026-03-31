Portal de espectáculos confirma el destino de Rodrigo Sepúlveda tras ola de despidos en Mega: las redes reaccionan

Un martes para el olvido experimentaron varias figuras del canal Mega. La señal les informó al menos a siete periodistas de su desvinculación.

Dentro de la lista aparecieron nombres reconocibles como Fabián Morales y Sabrina Kennard, significando un duro golpe al área de prensa del espacio.

Acorde a la versión del portal El Filtrador, las salidas generaron un impacto inmediato en la reacción. Se habló de un clima de “incertidumbre”.

Para fortuna de todos sus seguidores, Rodrigo Sepúlveda no fue afectado por el recorte. “No hay de qué preocuparse”, confirmó @noticiasespectaculo.

“Rodrigo Sepúlveda se salvó de los Megadespidos y sigue firme en el canal del cual es conductor del noticiero del mediodía”, añadió.

Los usuarios de las redes sociales entregaron diversas reacciones. “Excelente Rodrigo, me encantas, eres un muy buen periodista y haces muy bien tu trabajo”, describió una usuaria en Instagram.

“Otra noticia mala”, bromeó otra persona. “Él no es de mi agrado, pero es bien feo desearles a otros ser despedidos”, opinó una tercera voz.