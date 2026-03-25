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Nuevo giro en Caso Hermosilla: detectan brechas millonarias en las que Tonka Tomicic estaría involucrada

Un informe del Servicio de Impuestos Internos (SII) reveló grandes diferencias entre ingresos declarados y los gastos del abogado.

Nicolás Lara Córdova

Nuevo giro en Caso Hermosilla: detectan brechas millonarias en las que Tonka Tomicic estaría involucrada

Un nuevo peritaje del Servicio de Impuestos Internos (SII) detectó inconsistencias en las finanzas del abogado Luis Hermosilla entre 2017 y 2024.

De acuerdo a una publicación de CIPER, el análisis indicó que hay una brecha de $2.289 millones entre lo declarado en impuestos y los gastos personales registrados por el abogado en dicho periodo.

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Según el informe del SII, Luis Hermosilla giró $3.964 millones, mientras que en su declaración de renta sumó solo $1.675 millones.

“De las revisiones efectuadas a los ingresos declarados y a los gastos registrados, se constató que los ingresos declarados son notoriamente inferiores a los gastos realizados por el señor Luis Hermosilla, según las revisiones efectuadas a sus cuentas corrientes personales”, indica el informe.

Transferencias a cuentas personales sin respaldo

El reportaje del citado medio dio a conocer también que existen depósitos en efectivo y cheques por $930 millones sin origen acreditado.

El peritaje advirtió que Luis Hermosilla realizó transferencias desde sus sociedades a cuentas personales sin respaldo.

La arista de Tonka Tomicic y Andrés Chadwick

La investigación detectó, además, pagos de asesorías sin facturación, en las cuales figuró Tonka Tomicic, lo que alcanzó los $40 millones según informó CIPER.

El medio también abordó "traspasos de dinero a Luis Hermosilla y Andrés Chadwick, entre otras transferencias a terceros”.

En detalle, estos casos incluyen a sociedades que no tendrían relación comercial con la sociedad Asesoría e Inversiones Luis Hermosilla y Cía Ltda.

Las sociedades involucradas serían Inmobiliaria y Construcción Alonso de Cordova SpA, propiedad de Cristián Menichetti Pilase, e Inmobiliaria Altos del Mar SpA.

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