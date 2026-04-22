VIDEO. Los Tenores, entre quién debe ser el arquero de Colo Colo y el inminente regreso de Charles Aránguiz en la U
En el programa de este miércoles, nuestros panelistas también comentaron la primera conferencia de prensa de Matías Claro como nuevo presidente de Cruzados.
En la edición de Los Tenores de este miércoles 22 de abril, nuestros panelistas comentaron el presente dirigencial de Blanco y Negro, las palabras de Claudio Aquino en conferencia de prensa y conversaron con Eduardo Lobos sobre quién debe ser el arquero de Colo Colo.
Danilo Díaz, Cristian Arcos, Rodrigo Hernández, Andrés Fernández y Víctor Cruces analizaron el presente de la Universidad de Chile para jugar el Clásico Universitario, la situación física de Charles Aránguiz y las declaraciones de Gabriel Castellón.
Además, escucharon las primeras palabras de Matías Claro como nuevo presidente de la Universidad Católica y supieron del gran triunfo del Elche de Lucas Cepeda sobre Atlético de Madrid.
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Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 22 de abril y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.
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