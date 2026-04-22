En la edición de Los Tenores de este miércoles 22 de abril, nuestros panelistas comentaron el presente dirigencial de Blanco y Negro, las palabras de Claudio Aquino en conferencia de prensa y conversaron con Eduardo Lobos sobre quién debe ser el arquero de Colo Colo.

Danilo Díaz, Cristian Arcos, Rodrigo Hernández, Andrés Fernández y Víctor Cruces analizaron el presente de la Universidad de Chile para jugar el Clásico Universitario, la situación física de Charles Aránguiz y las declaraciones de Gabriel Castellón.

Además, escucharon las primeras palabras de Matías Claro como nuevo presidente de la Universidad Católica y supieron del gran triunfo del Elche de Lucas Cepeda sobre Atlético de Madrid.

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 22 de abril y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.