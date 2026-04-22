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VIDEO. ¡Sorpresa en España! Elche de Lucas Cepeda derriba al Atlético de Madrid y sale de la zona de descenso

El delantero chileno ingresó a la cancha en el segundo tiempo.

Daniel Ramírez

Getty Images

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El Elche de Lucas Cepeda dio un sorpresivo golpe este miércoles al derrotar 3-2 al Atlético de Madrid, actual semifinalista de la Champions League. Ambos elencos se enfrentaron por la fecha 33 de La Liga española.

Los "colchoneros" comenzaron ganando el partido con un gol de Nicolás González al minuto 10. El elenco franjiverde logró dar vuelta el marcador con anotaciones de David Affengruber (18′) y André Silva (33′). Sin embargo, la visita lo empató rápidamente con otro tanto de “Nico” González (34′).

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El gol de la victoria para el conjunto local llegó al minuto 75 por medio de André Silva, quien se vistió de héroe en esta jornada.

Por su parte, Lucas Cepeda vio el primer tiempo desde la banca de suplentes e ingresó a la cancha a los 67′ del segundo tiempo.

Con este triunfo, Elche sumó tres puntos de oro para salir de la zona de descenso. El equipo del chileno alcanzó las 35 unidades y quedó en el puesto 14° de la tabla.

Revisa los goles del triunfo del Elche frente al Atlético de Madrid

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