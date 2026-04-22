Arquero formado en Colo Colo y campeón con los albos da su receta para quien deba reemplazar a De Paul: “Es la única oportunidad que van a tener” / Pablo Ovalle Isasmendi

En Colo Colo está instalado el debate respecto de lo que debe hacer la directiva alba tras la lesión de Fernando de Paul, que se perderá gran parte de la temporada.

Al respecto, uno que conoce el puesto es Eduardo Lobos, campeón con los albos en el Clausura 2002.

“De Paul venía con regularidad. Cuando entrega confianza en el puesto, venía mejorando mucho. Lamento su lesión”, planteó en diálogo con Los Tenores, respaldando a los arqueros Eduardo Villanueva y Gabriel Maureira con tal de sustituirlo.

“Dentro de las desgracias, siempre hay oportunidad para los jóvenes. No coincido en traer un arquero, yo apostaría por los chicos, para bien o para mal. Es la oportunidad que tienen para demostrar que están preparados para asumir el arco”, explicó Lobos, quien comentó a cuál de los dos ve más preparado.

“Villanueva podría estar un paso más adelante porque lleva algo más de tiempo en el plantel, tiene más experiencia en ese conocimiento interno. Es la única oportunidad que van a tener y los debe encontrar bien preparados. Son una o dos oportunidades y hay que saber aprovecharlas”, señaló el formado en el “Cacique”, quien comparó su experiencia como debutante en la portería del elenco popular.

“Yo tuve al mejor formador de Chile, entonces técnica y tácticamente estaba muy preparado. Yo apelo a lo emocional. El arco de Colo Colo no te permite ser conservador. Hay que arriesgar, avanzar, retroceder, ubicarse, jugar con los pies si se requiere. Hoy es importante el estado psicológico con que el arquero pueda enfrentar los partidos”, recalcó Eduardo Lobos, tratando de explicar la falta de porteros chilenos como titulares en el cuadro albo.

“El club quizá hoy cree más en los errores que en las capacidades. Tiene que ver con que quizá en los últimos años se ha trabajado en la formación estructural. Hoy es más fácil llegar al plantel de lo que era antes”, cerró el exportero de 44 años en Los Tenores.