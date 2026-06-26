VIDEO. “Trabajamos muy duro para que lo arruinen”: el repudiable incidente que desató furia en el Mundial de Rally
Este viernes se disputó la segunda jornada de pruebas especiales de la octava fecha del WRC, en el Rally Acrópolis de Grecia, donde el dúo compuesto por Alejandro Cachón y Borja Rozada fue víctima de un piedrazo lanzado contra su vehículo por un espectador ubicado a un costado de la ruta. Tras el incidente, la organización informó que trabaja para identificar a la persona responsable del lanzamiento.
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