“Trabajamos muy duro para que lo arruinen”: el repudiable incidente que desató furia en el Mundial de Rally

Somos terceros en #WRC2 pero el día podría haber acabado muy mal.



Todo el equipo trabaja muy duro y @borjarozada y yo damos lo mejor que tenemos para que alguien arruine el trabajo de tanta gente así.



Espero que si esto no ha sido accidental, no piséis un tramo más. #WRC2 pic.twitter.com/zJ7xSEo8nR