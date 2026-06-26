;

Mujer que protagonizó altercado con Presidente Kast en Villarrica queda en prisión preventiva

La imputada fue arrestada tras un control policial tras detectarse que tenía dos órdenes de detención vigentes. Deberá cumplir la cautelar mientras se desarrolla la investigación por una de las causas.

Martín Neut

Presidente José Antonio Kast

Presidente José Antonio Kast / Sebastian Beltran Gaete

La mujer que protagonizó un altercado con el Presidente José Antonio Kast durante una actividad pública en Villarrica quedó en prisión preventiva, luego de que Carabineros constatara que mantenía dos órdenes de detención vigentes por el delito de estafa.

El incidente ocurrió este jueves durante una ceremonia de entrega de títulos de dominio en la comuna de La Araucanía.

Revisa también:

ADN

En ese contexto, el hijo de la mujer rechazó saludar al Mandatario, lo que derivó en un intercambio verbal entre ambos. Posteriormente, la imputada fue fiscalizada por Carabineros, quienes detectaron las órdenes judiciales pendientes y procedieron a su detención.

Está acusada de estafa

Según informó el Poder Judicial, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó la prisión preventiva en una causa por estafa y fijó un plazo de 60 días para la investigación.

Uno de los hechos investigados corresponde a la presunta venta fraudulenta de un teléfono celular por redes sociales, donde una víctima transfirió $170.000 en total sin recibir el producto comprometido.

Además, la imputada fue citada a una audiencia de acuerdo reparatorio para el próximo 10 de agosto. En paralelo, el Juzgado de Garantía de Iquique programó para este sábado una audiencia virtual por otra causa de estafa que mantiene vigente.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad