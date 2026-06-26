Mujer que protagonizó altercado con Presidente Kast en Villarrica queda en prisión preventiva

La mujer que protagonizó un altercado con el Presidente José Antonio Kast durante una actividad pública en Villarrica quedó en prisión preventiva, luego de que Carabineros constatara que mantenía dos órdenes de detención vigentes por el delito de estafa.

El incidente ocurrió este jueves durante una ceremonia de entrega de títulos de dominio en la comuna de La Araucanía.

En ese contexto, el hijo de la mujer rechazó saludar al Mandatario, lo que derivó en un intercambio verbal entre ambos. Posteriormente, la imputada fue fiscalizada por Carabineros, quienes detectaron las órdenes judiciales pendientes y procedieron a su detención.

Está acusada de estafa

Según informó el Poder Judicial, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó la prisión preventiva en una causa por estafa y fijó un plazo de 60 días para la investigación.

Uno de los hechos investigados corresponde a la presunta venta fraudulenta de un teléfono celular por redes sociales, donde una víctima transfirió $170.000 en total sin recibir el producto comprometido.

Además, la imputada fue citada a una audiencia de acuerdo reparatorio para el próximo 10 de agosto. En paralelo, el Juzgado de Garantía de Iquique programó para este sábado una audiencia virtual por otra causa de estafa que mantiene vigente.