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Así está el cuadro del Mundial 2026: selecciones clasificadas y cruces confirmados de los dieciseisavos de final

Con el inicio de la tercera y última jornada de la fase de grupos, la nueva ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo comienza a tomar forma.

Bastián Lizama

Getty Images

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El Mundial 2026 entró en su fase decisiva. Con el inicio de la tercera y última jornada de la fase de grupos, la nueva ronda de dieciseisavos de final ya comenzó a tomar forma.

Tras el aumento de participantes de 32 a 48 equipos, la Copa del Mundo cuenta por primera vez con una fase de 16avos de final, instancia que reunirá a 32 selecciones y marcará el inicio de los mano a mano rumbo al título.

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El nuevo formato establece que los dos primeros de cada uno de los 12 grupos, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a esta etapa. Desde allí comenzará la fase de eliminación directa, que se disputará entre el 28 de junio y el 3 de julio de 2026.

Hasta ahora, México, Estados Unidos, Suiza, Alemania, Argentina y Brasil ya aseguraron el primer lugar de sus zonas. En tanto, Canadá, Marruecos y Sudáfrica se convirtieron en los primeros equipos en avanzar como segundos.

Francia, Noruega y Colombia también tienen pasaje a la siguiente fase, aunque todavía deben definir su posición final en la última jornada de la fase de grupos.

Así está el cuadro de la fase final del Mundial 2026

Selecciones clasificadas a los 16avos

  • México (Grupo A) – Clasificado como primero
  • Sudáfrica (Grupo A) – Clasificado como segundo
  • Suiza (Grupo B) – Clasificado como primero
  • Canadá (Grupo B) – Clasificado como segundo
  • Brasil (Grupo C) – Clasificado como primero
  • Marruecos (Grupo C) – Clasificado como segundo
  • Estados Unidos (Grupo D) – Clasificado como primero
  • Alemania (Grupo E) – Clasificado como primero
  • Argentina (Grupo J) – Clasificado como primero
  • Francia (Grupo I) – Clasificado, define posición
  • Noruega (Grupo I) – Clasificado, define posición
  • Colombia (Grupo K) – Clasificado, define posición

Cruces de los 16avos de final del Mundial 2026

  • Sudáfrica (2° Grupo A) vs. Canadá (2° Grupo B) — Domingo 28 de junio, 15.00 horas (SoFi Stadium, Los Ángeles).
  • Alemania (1° Grupo E) vs. 3° Grupo A/B/C/D/F — Lunes 29 de junio, 16.30 horas (Gillette Stadium, Foxborough).
  • 1° Grupo F vs. Marruecos (2° Grupo C) — Lunes 29 de junio, 21.00 horas (Estadio BBVA, Monterrey).
  • Brasil (1° Grupo C) vs. 2° Grupo F — Lunes 29 de junio, 13.00 horas (NRG Stadium, Houston).
  • 1° Grupo I vs. 3° Grupo C/D/F/G/H — Martes 30 de junio, 17.00 horas (MetLife Stadium, East Rutherford).
  • 2° Grupo E vs. 2° Grupo I — Martes 30 de junio, 13.00 horas (AT&T Stadium, Arlington).
  • México (1° Grupo A) vs. 3° Grupo C/E/F/H/I — Martes 30 de junio, 21.00 horas (Estadio Azteca, Ciudad de México).
  • 1° Grupo L vs. 3° Grupo E/H/I/J/K — Miércoles 1 de julio, 12.00 horas (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta).
  • Estados Unidos (1° Grupo D) vs. 3° Grupo B/E/F/I/J — Miércoles 1 de julio, 20.00 horas (Levi’s Stadium, Santa Clara).
  • 1° Grupo G vs. 3° Grupo A/E/H/I/J — Miércoles 1 de julio, 16.00 horas (Lumen Field, Seattle).
  • 2° Grupo K vs. 2° Grupo L — Jueves 2 de julio, 19.00 horas (BMO Field, Toronto).
  • 1° Grupo H vs. 2° Grupo J — Jueves 2 de julio, 15.00 horas (SoFi Stadium, Los Ángeles).
  • Suiza (1° Grupo B) vs. 3° Grupo E/F/G/I/J — Jueves 3 de julio, 23.00 horas (BC Place, Vancouver).
  • Argentina (1° Grupo J) vs. 2° Grupo H — Viernes 3 de julio, 18.00 horas (Hard Rock Stadium, Miami).
  • 1° Grupo K vs. 3° Grupo D/E/I/J/L — Viernes 3 de julio, 21.30 horas (Arrowhead Stadium, Kansas City).
  • 2° Grupo D vs. 2° Grupo G — Viernes 3 de julio, 14.00 horas (AT&T Stadium, Arlington).

Selecciones eliminadas

  • Haití
  • Jordania
  • Túnez
  • Turquía
  • Uzbekistán
  • Panamá
  • Qatar
  • Chequia

Cómo se jugarán los 16avos de final del Mundial 2026

El sistema será el mismo que se utiliza habitualmente en las fases decisivas de los Mundiales. Cada partido será a eliminación directa y, en caso de igualdad al término de los 90 minutos reglamentarios, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno.

Si persiste la paridad tras el alargue, el ganador se definirá mediante una tanda de penales.

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